Подписчики «Реального времени» в VK назвали адекватную зарплату дворников в Казани

Фото: Максим Платонов

Подписчики группы «Реальный Татарстан» в VK назвали адекватную зарплату дворника в Казани в Дeнь paбoтникoв клинингoвoй oтpacли. У респондентов было 3 варианта ответа: до 19 тысяч, 20 000—35 000, 36 000—50 000.

Так, исходя из опроса, мнения поровну разделились в отношении достойной зарплаты в размере 20 000—35 000 и 36 000—50 000. За данные варианты ответов проголосовало 90,9% опрошенных. За вариант «до 19 000» никто не отдал свой голос.

Согласно вакансиям на «Авито», в среднем дворнику работодатель готов платить 30 тысяч рублей в месяц. Однако встречаются вакансии и по оплате труда в районе 14 000, однако в данных предложениях рабочий день в среднем сокращается на 4 часа.

Ранее, зимой 2023–2024 годов, спрос на профессии в сфере жилищно-коммунального хозяйства вырос на 75% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Так, почти в два раза увеличилась востребованность дворников, а средние зарплатные предложения для новых работников выросли на 17%.

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Разиль Самигуллин