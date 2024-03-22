Спрос на сотрудников сферы ЖКХ в России вырос на 75% и вдвое — на сантехников

Зимой 2023–2024 годов спрос на профессии в сфере жилищно-коммунального хозяйства вырос на 75% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает служба аналитики сервиса «Авито Работа».

Так, почти в два раза увеличилась востребованность дворников, а средние зарплатные предложения для новых работников выросли на 17% и достигли 37,3 тыс. руб. в месяц.

Также более чем в два раза вырос спрос на сантехников: новым сотрудникам предлагают в среднем 57 534 рубля, что на 12% больше, чем в прошлом году. В 2,6 раза увеличилось количество вакансий для слесарей, а предлагаемые зарплаты выросли на 24%, достигнув 70 341 рубля в месяц.

Кроме того, аналитики сервиса выделили профессии штукатуров, маляров и монтажников, спрос на которые вырос в три и более раза за год. Средние зарплаты у этих специалистов увеличились на 21–25%.

Востребованными среди работодателей стали также профессии электромонтажника и электрика — число вакансий за год увеличилось в 2,8 и 2,4 раза соответственно. Электромонтажникам готовы платить в среднем 70 325 рублей, а электрикам — 54 383 рублей в месяц за зиму 2024 года.



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