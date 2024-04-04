ФАС России требует от Apple объяснить ограничение доступа к бесконтактным платежам

Федеральная антимонопольная служба потребовала от Apple представить свою позицию относительно доступа российских платежных систем к функции бесконтактных платежей в системе iOS.

В ФАС считают, что действия компании могут нарушать антимонопольное законодательство. Дело в том, что сейчас российские пользователи устройств на базе iOS фактически не могут использовать их функционал для получения банковских услуг и совершения оплаты.

Apple удалила из App Store и не допускает в него мобильные приложения большинства российских банков. Также компания не позволяет устанавливать на свои устройства приложения не из App Store. При этом система Apple Pay не позволяет привязывать российские банковские карты таких банков. Технология бесконтактной оплаты NFC в iOS доступна только для системы Apple Pay. Это делает невозможным использование на устройствах Apple платежных сервисов Mir Pay, SberPay, Tinkoff Pay и других.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверки крупнейших розничных сетей в ряде регионов России. В частности, проверки коснутся таких сетей, как «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», «О’Кей», «Метро» и «Ашан».

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Разиль Самигуллин