Школы Орска переведены на дистанционное обучение из-за наводнения

Фото: Максим Платонов

Школы города Орска, пострадавшего от разлива реки Урал, с 8 апреля будут работать в дистанционном формате. Об этом сообщило правительство Оренбургской области.

5 апреля в Орске прорвало дамбу, после чего река Урал начала затапливать город. В зону подтопления попали 4 тыс. домов, в которых живут около 11 тыс. жителей. К утру 6 апреля под водой оказалась половина микрорайона Старый город.

Власти экстренно эвакуируют местных жителей, в том числе принудительно. Глава МЧС России Александр Куренков, находящийся в Оренбургской области, заявил, что в Орске из-за прорыва дамбы сложилась критическая ситуация.

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Анастасия Фартыгина