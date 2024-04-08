В России допустили к пуску первую ракету-носитель «Ангара-А5»
Государственная комиссия разрешила заправку топливом первой ракеты-носителя «Ангара-А5», несущей разгонный блок «Орион» и испытательную полезную нагрузку.
Запуск состоится с космодрома Восточный 9 апреля в 12.00 мск.
Ранее с 31-й площадки космодрома Байконур состоялся старт ракеты-носителя с новым экипажем Международной космической станции. В состав экипажа вошли космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий, представительница Белоруссии Марина Василевская и астронавт НАСА Трейси Дайсон.
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