Госкомиссия допустила к старту ракету «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-25»

Сегодня, в 15.36 по московскому времени, с 31-й площадки космодрома Байконур состоится старт ракеты-носителя с новым экипажем Международной космической станции. В состав экипажа входят космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий, представительница Белоруссии Марина Василевская и астронавт НАСА Трейси Дайсон.

Ранее, 21 марта, запуск «Союза МС-25» должен был состояться в 16.21 по московскому времени, но пуск ракеты был отменен в автоматическом режиме за несколько секунд до старта.

Напомним первая летная ракета-носитель «Ангара-А5» отправлена для летно-конструкторских испытаний на Восточный. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

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Разиль Самигуллин