Минниханов провел встречу с президентом — председателем правления банка ВТБ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов провел встречу с президентом — председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным. Встреча прошла в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Доме Правительства РТ.

В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества Татарстана с ВТБ по различным направлениям. Рустам Минниханов поблагодарил руководство ВТБ и лично Андрея Костина за совместную работу.

— В республике действует 34 офиса в 9 городах. Кредитный портфель юридических лиц составляет 241 млрд рублей. Проекты, которые реализуются, являются важными. И конечно, это ваша большая заслуга в том, что все они работают, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Андрей Костин отметил успешное сотрудничество ВТБ и Татарстана. Он подчеркнул, что во многом это происходит благодаря работе Раиса Татарстана и условиям, которые созданы в республике.

Рустам Минниханов вручил ряд государственных наград Республики Татарстан. Андрей Костин получил орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» за значительный вклад в укрепление социально-экономического потенциала республики. Управляющий операционным офисом «Банк ВТБ в Татарстане» Марьям Давлетшина получила медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

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Рената Валеева