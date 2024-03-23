В Казани дали старт музыкальному фестивалю национальных культур тюркских и восточных народов

Вчера в национально-туристическом комплексе «Туган авылым» презентовали III международный музыкальный фестиваль национальных культур тюркских и восточных народов «Восточный базар в Казани». На авыз ачу, которое состоялось в комплексе, были приглашены генеральные консулы восточных стран в Казани и другие почетные гости.

Генеральный продюсер фестиваля Рифат Фаттахов рассказал о новшествах «Восточного базара в Казани — 2024». Он отметил, что начало фестиваля уже второй год приходится на священный месяц Рамазан. В этом году он пройдет с 20 по 30 ноября, а гала-концерт запланирован на 30 ноября в международном выставочном центре «Казань Экспо».

На презентации фестиваля выступили Ранис Габазов, Саида Мухаметзянова, Расим Фасихов и другие исполнители религиозных песен. Исмагил Биккинин прочитал проповедь, провел вечерний намаз и совершил дуа. После трапезы гости фестиваля отправились в мечеть комплекса «Туган авылым», чтобы совершить таравих-намаз.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин