За 2023 год в России было построено более 110 млн кв. м жилья

За 2023 год в России было построено более 110 млн кв. м жилья, что стало рекордным показателем за всю историю страны. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

Рост объемов строительства составил около 8% за год и более чем на четверть за четыре года. Свыше 4,5 млн семей улучшили свои жилищные условия. Основной инструмент, который они использовали, — это ипотечные кредиты. Правительство Российской Федерации продолжает разрабатывать и расширять программы поддержки ипотеки для различных категорий граждан.

Например, программа «Семейной ипотеки» была расширена, и теперь еще больше семей с двумя детьми до 18 лет могут приобрести новую квартиру или дом. Сотрудники ОПК, педагоги и медицинские работники, а также жители арктических регионов теперь могут воспользоваться «Дальневосточной ипотекой».

Граждане новых регионов могут приобрести жилье по льготной процентной ставке в 2% годовых. Для специалистов в сфере информационных технологий, для которых действует специальная ИТ-ипотека, смягчены требования по возрасту и зарплате. В результате около 1 млн семей за год улучшили свои жилищные условия с помощью льготных кредитов.

Кроме того, продолжается расселение граждан из аварийного жилья. За прошлый год из более чем 3 млн кв. м такого жилья переехали в новые квартиры почти 200 тыс. человек. За четыре года расселили около 670 тыс. граждан.

Ранее министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин рассказал, что в Татарстане общий план жилищного строительства выполнен на 42% — введено 1 млн 332 тыс. кв. м. По данным министра, по линии коммерческого строительства сдано 11% от запланированного объема — 42 многоквартирных дома суммарной площадью 165 тыс. кв. метров.

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Разиль Самигуллин