Выручка «Казаньэнергостроя» упала в 200 раз

Фото: Максим Платонов

Чистая прибыль ООО «Казаньэнергострой» снизилась почти в 36 раз. Она составила 41 000 рублей (против 1,5 млн рублей в 2022 году), об этом «Реальное время» узнало из финансовой отчетности компании.

Выручка снизилась на 99,5%, до 1,8 млн рублей, себестоимость продаж — на 99,5%, до 1,9 млн рублей. Для сравнения в 2022 году выручка составила 405,6 млн рублей, а себестоимость — 403,7 млн рублей.

Исходя из этого валовая прибыль снизилась на 97%. Существенно снизилась прибыль от продажи — 61 тыс. рублей против 1,95 млн рублей в 2022 году.

На финансовые результаты ООО «Казаньэнергострой» не оказали существенного влияния прочие доходы и расходы, хотя эти показатели выросли в среднем на 568,5%. Доходы и расходы составили 6,8 млн рублей.

Объем долгосрочных обязательств компании на конец отчетного периода оценивался в 17 тыс. рублей (на конец 2022 года — 50 тыс. рублей). Краткосрочные обязательства оставались неизменными последние 2 года — 2,2 млрд рублей, относящиеся к ним заемные средства — 58 тыс. рублей (против 63 тыс. рублей).

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Рената Валеева