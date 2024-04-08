Правительство дополнительно выделит 5 млрд рублей на программу льготного кредитования сельхозпроизводителей

Правительство России выделит дополнительно 5 миллиардов рублей на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей. Дополнительные средства позволят аграриям расширить производство, нарастить мощности для переработки продукции, открыть новые фермерские хозяйства, построить хранилища и приобрести все необходимое для посевной. В результате потребители получат больший выбор продукции.

В своем выступлении президент России подчеркнул, что у предприятий агропромышленного комплекса должна быть возможность привлекать заемные средства в нужном объеме для решения текущих задач. Правительство уделяет этому вопросу особое внимание.

Так, в 2023 году в рамках государственной программы на развитие агропромышленного комплекса было направлено более 440 миллиардов рублей. Благодаря этому был собран второй рекордный урожай зерновых в современной истории России. Годом ранее на реализацию программы льготного кредитования аграриев было предусмотрено более 200 миллиардов рублей, а на 2024 год заложено почти 215 миллиардов рублей.

Ранее правительство России утвердило постановление о предоставлении льгот и мер поддержки гражданам, вступившим в добровольческие формирования для содействия выполнению задач, возложенных на войска национальной гвардии.

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Разиль Самигуллин