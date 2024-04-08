Правительство утвердило меры поддержки добровольцев в составе Росгвардии

Правительство России утвердило постановление о предоставлении льгот и мер поддержки гражданам, вступившим в добровольческие формирования для содействия выполнению задач, возложенных на войска национальной гвардии.

Постановление предусматривает:

выплату ежемесячной денежной компенсации;

включение периодов пребывания в добровольческих формированиях в страховой стаж и стаж работы, дающий право на досрочное назначение пенсии;

учет этих периодов при установлении повышенной выплаты к пенсиям по старости и инвалидности;

предоставление вещевого имущества.

Кроме того, семьям погибших добровольцев будут компенсироваться расходы по оплате коммунальных платежей. Правительство также утвердило правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий добровольцам в составе Росгвардии. Удостоверение подтверждает статус ветерана и дает право на получение социальных льгот. Среди них:

льготы по налогу на имущество;

компенсация расходов на оплату коммунальных платежей в размере 50%;

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Также граждане, имеющие статус ветерана боевых действий, получают ежемесячную денежную выплату. Федеральный закон, наделяющий Росгвардию правом иметь в своем составе добровольческие формирования, был подписан президентом РФ 25 декабря 2023 года. Этот же закон наделил добровольцев Росгвардии правом на такие же меры поддержи, как получают добровольцы Минобороны.

Напомним, по поручению Михаила Мишустина правительство выделит более 625 млн рублей на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии. Эти регионы стали пилотными в данном проекте.

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Разиль Самигуллин