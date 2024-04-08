Чистая прибыль четырех дочерних предприятий «Агросилы» упала вдвое по сравнению с 2022 годом

АО «Агросила» потеряло 9,91% выручки за минувший 2023 год. Об этом «Реальному времени» стало известно из финансовой отчетности организации. За 2023 год фирма смогла выручить 4 580 354 000 рублей, в 2022 году этот показатель равнялся 5 084 326 000 рублей.

Однако, несмотря на весомую потерю выручки, чистая прибыль ушла в минус, к 48 миллионам рублей. При этом предприятие подняло зарплатный фонд на 22% — до 373 912 000 рублей.

Также на 15% выросли краткосрочные обязательства — до 9 миллиардов рублей. Долгосрочные обязательства подскочили в 13 138 раз — такой показатель произошел ввиду того, что в 2022 году он равнялся 9 291 000 рублей, а годом позже уже 1 230 030 000 рублей.

Кроме того, чистая прибыль четырех дочерних предприятий «Агросилы» упала вдвое по сравнению с 2022 годом. В 2022-м она составляла 1,4 млрд рублей, а в 2023-м — 677 млн. Выручка при этом выросла с 20,3 млрд до 26,5 млрд рублей:

АО «Заинский сахар» — 5,5 млрд выручки, 24 млн прибыли;

АО «Агросила птицефабрика Пермская» — 5,8 млрд выручки, 652 млн прибыли;

ООО «Агросила-молоко» — 3,4 млрд выручки, 173 тыс. прибыли;

ООО «Агросила Челны-МПК» — 6,2 млрд выручки, 660 тыс. прибыли.

Данные взяты за 2023 год.

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Олег Исаков