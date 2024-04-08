В Татарстане более 205 тысяч человек проголосовали за объекты благоустройства

Фото: Реальное время

В Татарстане продолжается голосование по выбору приоритетных для благоустройства общественных пространств. На субботнем совещании в Доме правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин сообщил, что в голосовании приняли участие 205 724 человека.

Министр отметил, что четыре муниципальных района — Арский, Сабинский, Высокогорский и Алькеевский — уже достигли плановых значений. Всего проголосовало 50% от общего плана, сообщил Марат Айзатуллин.

Глава Минстроя призвал руководителей муниципалитетов усилить работу по информированию граждан о проведении онлайн-голосования. Напомним, оно стартовало 15 марта и продлится до 30 апреля. В этом году от Татарстана в нем участвуют 273 общественных пространства во всех 45 муниципалитетах, а также 1 550 дворов.

Кроме того, вовсю кипит работа по благоустройству общественных пространств и в Казани. Так, в казанском парке Тысячелетия уже началась масштабная реконструкция — в данный момент рабочие проводят демонтаж старых ограждений и заборов по всему периметру и территории парка.

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Олег Исаков