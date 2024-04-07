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В Казани на трассе М-7 произошло ДТП

19:14, 07.04.2024
В Казани на трассе М-7 произошло ДТП
Фото: Реальное время

На трассе М-7 недалеко от перекрестка на Камыш произошло ДТП с участием «Лады Гранты».

По неустановленным причинам автомобиль выехал на противоположную трассу и застрял в ограждении.

Обстоятельства произошедшего выясняются. О пострадавших не сообщается.

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Анастасия Фартыгина
Происшествия Татарстан

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