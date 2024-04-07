В Казани на трассе М-7 произошло ДТП
На трассе М-7 недалеко от перекрестка на Камыш произошло ДТП с участием «Лады Гранты».
По неустановленным причинам автомобиль выехал на противоположную трассу и застрял в ограждении.
Обстоятельства произошедшего выясняются. О пострадавших не сообщается.
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