В программу капитального ремонта включат колледжи, участвующие в программе «Профессионалитет»

В Москве прошло заседание федерального штаба партии «Единая Россия» и Минпросвещения России по капитальному ремонту школ. На мероприятии обсудили перспективы реализации федеральной программы капремонта школ, а также ее расширения на организации дошкольного и среднего профессионального образования в 2025 году.

Многие субъекты Российской Федерации уже реализуют собственные программы ремонта детских садов и техникумов, выделяя на это средства региональных бюджетов. Расширение президентской программы капремонта поможет сэкономить эти деньги.

Губернаторы могли бы направить сэкономленные средства на благоустройство территорий, закупку дополнительного оборудования, оснащение спортзалов и школьных кабинетов. Также за счет этих средств должна быть окончательно решена проблема с уличными туалетами.

Министр просвещения Российской Федерации, Сергей Кравцов, отметил важность расширения программы капремонта на детские сады и колледжи. Он также сообщил, что в 2024 году за счет федеральных средств запланирован ремонт 1053 школ, из них 530 учебных заведений в рамках двухлетнего цикла.

Программа капремонта школ продлена до 2030 года. Кроме того, планируется запуск аналогичной программы для детских садов и учреждений СПО в 2025 году, участниками которой станут колледжи, реализующие программу «Профессионалитет». Это важная программа по подготовке квалифицированных кадров, и ею запланировано охватить порядка 50% учебных заведений страны.

Напомним, правительство России активно работает над созданием комфортной образовательной среды. Благодаря обновлению и строительству дошкольных учреждений, количество мест в детских садах увеличилось на 157 тысяч. Это значительно упрощает процедуру устройства малышей в детский сад.

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Разиль Самигуллин