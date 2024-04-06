Правительство России поддерживает формирование комфортной образовательной среды для детей

В России продолжается строительство детских садов и школ, а также реализуется программа капитального ремонта общеобразовательных учреждений. Об этом в ходе ежегодного отчета Правительства России в Государственной Думе сообщил председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Глава Правительства рассказал, что во всех регионах страны активно строятся и обновляются дошкольные учреждения. Это позволяет принимать больше детей в возрасте от двух месяцев до семи лет. По словам Михаила Мишустина, с 2019 года количество мест в детских садах увеличилось на 157 тысяч.

Председатель Правительства Российской Федерации также напомнил, что с 2022 года по поручению президента России Владимира Путина в стране реализуется программа капитального ремонта школ. За это время отремонтировано более 4 тыс. зданий, около 2,5 тыс. из которых — в прошлом году.

Кроме того, продолжается работа по поставке новых школьных автобусов. В 2023 году в регионы страны направили почти 3 тысячи таких машин.

Михаил Мишустин также сообщил о мерах поддержки учителей. Он отметил, что по поручению Владимира Путина учителям, которые берут на себя классное руководство и кураторство, добавляют по 5 тыс. рублей к зарплате. А с марта вознаграждение в удвоенном размере назначается в населенных пунктах, где живет менее 100 тысяч человек.

С 1 сентября 2024 года федеральную выплату в размере 5 тыс. рублей будут получать советники директоров по воспитанию в школах и колледжах. Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов подчеркнул, что именно эти специалисты играют ключевую роль в воспитательном процессе и создают образовательную среду, в которой ребенку интересно расти и развиваться.

Напомним, правительство России активно работает над созданием комфортной образовательной среды. Благодаря обновлению и строительству дошкольных учреждений, количество мест в детских садах увеличилось на 157 тысяч. Это значительно упрощает процедуру устройства малышей в детский сад.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин