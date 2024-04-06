МЧС России направляет в Оренбургскую область дополнительный эшелон спасателей

По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей. На борту Ил-76 — 175 специалистов, среди которых сотрудники отряда «Центроспас», курсанты и офицеры Уральского института ГПС МЧС России. Они везут с собой технику, оборудование и снаряжение, необходимое для ликвидации последствий паводка.

В Орске на месте ликвидации последствий паводка уже работают 540 специалистов ведомства, задействовано 146 единиц техники, более 70 плавсредств и 13 беспилотников.

Ранее прокуратура Оренбургской области потребовала возбудить уголовное дело по факту прорыва дамбы в городе Орске. В результате этого происшествия почти 4,3 тысячи жилых домов оказались подтоплены, из них 2,4 тысячи — в самом Орске.

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Разиль Самигуллин