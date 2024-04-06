КАМАЗ запатентовал 63 изобретения за прошедший год

Автомобильный гигант КАМАЗ за последний год зарегистрировал 63 патента на свои изобретения. Всего в Роспатент было подано 75 заявок от компании. Об этом сообщает chelny-biz.

За прошедший год на производстве КАМАЗа было использовано более тысячи изобретений и рационализаторских предложений. Это позволило компании сэкономить более 280 млн рублей.

Напомним, Скопинский автоагрегатный завод, входящий в группу компаний КАМАЗ, будет поставлять амортизаторы подвески для перспективных моделей АвтоВАЗа. Детали производства предприятия «СААЗ Комплект» будут применяться в автомобилях Lada Iskra и в новых кроссоверах на базе Lada Vesta.

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Разиль Самигуллин