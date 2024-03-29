Предприятие КАМАЗа будет делать запчасти на новую Lada Iskra

Фото: Тимур Рахматуллин

Скопинский автоагрегатный завод, входящий в группу компаний КАМАЗ, будет поставлять амортизаторы подвески для перспективных моделей АвтоВАЗа,

Детали производства предприятия «СААЗ Комплект» будут применяться в автомобилях Lada Iskra и в новых кроссоверах на базе Lada Vesta. Ранее «Реальное время» подсчитало среднюю стоимость «Лады Весты» в Казани — ценник на новую машину варьируется от 1,2 до 1,8 миллиона рублей.

В прошлом году компания из Рязанской области освоила производство стоек и амортизаторов для моделей марки Renault — Duster, Kaptur и Arkana, а также для Nissan Terrano, рассказали в «Челны-Биз».

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