Правительство России направит дополнительное финансирование на развитие энергетики и ЖКХ в ряде регионов

По поручению Михаила Мишустина правительство выделит более 625 млн рублей на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии. Эти регионы стали пилотными в данном проекте.

В рамках программ предусмотрено создание единого оператора в каждом субъекте с консолидацией на его базе регионального имущественного комплекса ЖКХ, привлечение в отрасль квалифицированных специалистов и установление экономически обоснованных тарифов.

Во время переходного периода федеральный центр помогает территориям компенсировать потребителям разницу в тарифах.

В 2023 году на поддержку таких программ из резервного фонда правительства было направлено около 960 млн рублей. В федеральном бюджете на 2024—2026 годы на эти цели предусмотрено почти 10,5 млрд рублей.

Напомним, правительство выделило финансирование на обеспечение выездных медицинских бригад и госпиталей в новых регионах. Около 680 млн рублей получат медорганизации федерального уровня, подведомственные Минздраву РФ. Часть средств пойдет на закупку лекарств, медицинских изделий и дезинфицирующих средств, необходимых при оказании помощи пациентам.

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Разиль Самигуллин