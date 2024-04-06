Правительство выделило финансирование на обеспечение выездных медицинских бригад и госпиталей в новых регионах

Правительство выделило финансирование на обеспечение выездных медицинских бригад и госпиталей в новых регионах. Около 680 млн рублей получат медорганизации федерального уровня, подведомственные Минздраву РФ. Часть средств пойдет на закупку лекарств, медицинских изделий и дезинфицирующих средств, необходимых при оказании помощи пациентам.

В 2023 году из специалистов, работающих в этих структурах, были сформированы выездные бригады. Также они работают в полевых многофункциональных госпиталях, которые оказывают нуждающимся медицинскую помощь, в том числе специализированную.

Ранее депутат от фракции «Справедливая Россия» Анатолий Аксаков обратил внимание на мировую тенденцию развития электротранспорта и попросил Михаила Мишустина рассказать о поддержке этого направления в России.

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Разиль Самигуллин