В Татарстане обработано более тысячи звонков на горячую линию по вопросам дошкольного образования

В Татарстане с 1 по 5 апреля обработано более тысячи звонков на горячую линию по вопросам дошкольного образования. Напомним, в России с 1 апреля стартовало комплектование детских садов и школ на новый учебный год.

В системе АИС «Электронный детский сад» появились детские сады-новостройки, и родители могут подавать туда документы.

Если у вас есть вопросы, связанные с дошкольным образованием, вы можете обратиться на горячую линию. Она работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, с 12.00 до 13.00 — обеденный перерыв.

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Разиль Самигуллин