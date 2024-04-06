МЧС России в трех субъектах страны в связи с паводками оказали помощь более чем 4 тысячам человек

В Алтайском крае от воды уже освободились 379 домов и 470 участков. Сотрудники МЧС России откачали 140 тысяч кубометров воды с придомовых территорий, отсыпали 3,4 тысячи кубометров грунта в низменных участках и возвели 17 временных дамб протяженностью 10 километров.

Более 4 тысячи раз оказана адресная помощь местным жителям. Продолжается авиаразведка с использованием беспилотников. В 2 пунктах временного размещения находятся 26 человек, из них 11 детей. В 42 населенных пунктах остаются подтопленными 99 жилых домов и 473 приусадебных участка.

За сутки вода ушла из 343 домов и 783 приусадебных участков в Самарской области. Подтопленными остаются 457 жилых домов, 1 223 приусадебных участка и 7 низководных мостов. Спасатели МЧС России эвакуировали 456 человек, в том числе 74 ребенка. В 6 пунктах временного размещения находятся 62 человека, в том числе 16 детей.

На территории Челябинской области за сутки от воды освободились 12 домов и 30 участков. Адресная помощь оказана 165 южноуральцам. На контроле 7 населенных пунктов, где подтоплены 28 жилых домов и 67 приусадебных участков.

Сотрудники МЧС России оказывают помощь населению, проводят подворовые обходы, откачивают воду из домов и ликвидируют другие последствия паводка. Напомним, в Оренбургской области произошло обрушение дамбы в городе Орск. Конструкция, дважды поврежденная ночью, полностью рухнула. Спасатели продолжают эвакуировать жителей города.

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Разиль Самигуллин