Государственная корпорация «Росатом» может получить право на выпуск облигаций

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» как один из крупнейших игроков в сфере высоких технологий разрабатывает проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Законопроект направлен на уточнение целей и полномочий корпорации с учетом реализации приоритетных проектов и стратегических направлений ее деятельности.

Одним из ключевых предложений законопроекта является возможность для «Росатома» выпускать облигации. Это позволит корпорации перейти в инвестиционную категорию заемщиков на финансовом рынке, снизить нагрузку на капитал банков и, как следствие, способствовать снижению процентных ставок для отраслевых организаций по привлекаемым кредитам под поручительство «Росатома».

Законопроект также предусматривает размещение средств фонда финансирования расходов, связанных с выводом из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников или пунктов хранения, обращением с отработавшим ядерным топливом, а также научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по обоснованию и повышению безопасности этих объектов, на банковских счетах корпорации, открытых в российских кредитных организациях.

Кроме того, законопроект направлен на решение комплексных задач в области критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. Он уточняет полномочия «Росатома» по вопросам совместного ведения работ в этой области с федеральными органами исполнительной власти и Банком России.

Принятие законопроекта не повлечет отрицательных социальных, экономических и иных последствий. Законопроект не содержит требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля, муниципального контроля, привлечения к административной ответственности и т.д.

Также принятие законопроекта не окажет влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации и не противоречит международным договорам. Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и не оказывает влияния на деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

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Артем Гафаров