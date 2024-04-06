Стал известен новый руководитель ассоциации «Союзхлеб РТ»

В этом году в старейшем объединении крупных предприятий хлебопечения Республики Татарстан, «Союзхлебе РТ», произошли необычные кадровые изменения.

Заслуженный экономист Республики Татарстан, член Российской гильдии пекарей и кондитеров Ильдар Никифоров, возглавлявший ассоциацию с момента ее основания, уступил свое кресло Марине Филипповой, генеральному директору ООО «Интерфуд». Однако спустя два с небольшим месяца Ильдар Афанасьевич вновь стал руководителем союза.

Ильдар Никифоров начал свою трудовую деятельность в начале 1980-х годов слесарем на казанском заводе «Полимерфото». Затем он работал секретарем Московского райкома ВЛКСМ, инструктором, заведующим сектором Московского райкома КПСС. В начале 90-х он возглавил Казанский филиал Фонда Академии творчества СССР и стал вице-президентом Национального инвестиционного фонда Республики Татарстан.

Затем в карьере Ильдара Никифорова были такие должности, как руководитель ЗАО «Татарская трастовая компания», НПФ «Ак-Барс», заместитель генерального директора ОАО «Национальная холдинговая компания Республики Татарстан». В 2002 году он возглавил ОАО «Казанский хлебозавод №4», в 2003 году — ОАО «Татхлеб». В 2005 году Ильдар Никифоров стал председателем совета директоров ОАО «Объединенная хлебная компания», а в 2006 году — генеральным директором ОАО «Объединенная хлебная компания». В 2007 году он стал главой правления союза хлебопроизводителей Республики Татарстан.

Напомним. на этой неделе Менделеевский завод по производству удобрений «Аммоний» официально стал собственником елабужской агрофирмы «Новый Юраш», где планирует построить молочную ферму на 1 200 голов.

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Разиль Самигуллин