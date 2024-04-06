Регулярные рейсы на скоростных суднах «Метеор» свяжут Казань с Ульяновском и Чебоксарами

В мае из Казани запустят регулярные рейсы в Ульяновск и Чебоксары на скоростном пассажирском судне «Метеор». Об этом сообщает АО «Флот РТ».

Рейсы в Ульяновск будут выполняться ежедневно с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. А с 17 мая по 22 сентября рейсы будут выполнять по пятницам, субботам и воскресеньям. Из Казани «Метеор» будет отправляться в 7.00, а прибывать в Ульяновск в 11.00. В обратном направлении судно отбудет в 14.00 и в 18.00 окажется в Казани.

Перевозки в Чебоксары планируются по субботам и воскресеньям с 17 по 26 мая. С 31 мая по 1 сентября рейсы будут выполняться ежедневно. Отправление из Казани назначено на 8.00, прибытие ожидается в 11.00. Обратно пассажиры смогут отправиться в 15.00, в столицу Татарстана судно прибудет в 18.00.

Напомним, Татарстан с соседними регионами с прошлого года ведет разработку проекта «Великий Волжский путь». Благодаря инициативе Татарстана, Чувашии и Марий Эл туристы смогут посетить несколько туристических мест на скоростных «Метеорах».

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Разиль Самигуллин