Татарстан с соседними регионами разрабатывает проект «Великий Волжский путь»

Фото: Максим Платонов

Татарстан с соседними регионами с прошлого года ведет разработку проекта «Великий Волжский путь». Благодаря инициативе Татарстана, Чувашии и Марий Эл туристы смогут посетить несколько туристических мест на скоростных «Метеорах». Об этом в интервью «Реальному времени» рассказал председатель регионального Госкомитета по туризму Сергей Иванов.

Иванов также отметил, что этот проект уже создан и получил официальный статус в прошлом году. В дальнейшем маршрут будет развиваться в сторону Ульяновской и Нижегородской областей.

Глава Госкомитета добавил, что на Средней Волге много регионов и хочется показать их все, чтобы, начиная путь от Ульяновска или Нижнего Новгорода, туристы посещали и Татарстан.

Оценивая турпоток на этом направлении, председатель Госкомитета отметил, что вначале это будет несколько тысяч человек. Однако в дальнейшем количество туристов может дорасти до сотен тысяч. Рассказывая о технической возможности воплощения подобного проекта, Сергей Иванов заметил, что в настоящее время есть два скоростных «Метеора», в феврале была закладка еще двух. В дальнейшем речной флот должен увеличиться до 8—10 единиц. Ранее Сергей Иванов отметил, что из 4 миллионов туристов, посетивших Татарстан, по итогам прошлого года 90% приходится на Казань.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин