Кикшеринг «МТС Юрент» планирует ввести в Казани автоматическое снижение скорости на определенных территориях

Фото: Ринат Назметдинов

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» открыл новый сезон в Казани. Всего жителям и гостям столицы Татарстана будут доступны 2500 новых электросамокатов.

В этом году планируется ввести автоматическое снижение скорости до 10 км/ч и 15 км/ч на ряде улиц, перекрестков, прилегающих территорий к гимназиям, школам, торговым центрам. По ряду проезжих частей магистральных, а также пешеходных улиц движение на самокатах будет полностью запрещено. От пользователей при этом никаких дополнительных действий не потребуется — все электросамокаты будут автоматически и очень плавно снижать скорость на определенных участках.

Также вводится добровольный тест на знание правил дорожного движения, состоящий из 10 вопросов, — в дальнейшем его хотят сделать обязательным. Запустят и внутренний рейтинг пользователей.

Кикшеринг запустится и в других городах Татарстана — до конца апреля он станет доступен и для жителей Альметьевска и Нижнекамска.

Напомним, в Казани число парковок увеличилось для средств индивидуальной мобильности (СИМ) до 2 тысяч, а их общая вместимость составила 20 тысяч единиц.