В Казани появятся новые места для парковки электросамокатов

В Казани появятся 1,9 тысячи новых парковочных мест для электросамокатов. Основное внимание будет уделено Вахитовскому и Советскому районам города, так как именно там наблюдается высокий спрос на этот вид транспорта. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Создание новых парковочных площадок позволит упорядочить использование электросамокатов и сделать передвижение по городу более комфортным. Город также получит более 15 новых пунктов проката электросамокатов, расположенных в ключевых точках, включая районы возле метро, стадиона «Ак Барс Арена» и Кремлевской набережной.

Это нововведение станет еще одним шагом к развитию инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Казани и позволит жителям и гостям города с удобством пользоваться электросамокатами как средством передвижения. Ранее Минпромторг России ввел обязательную сертификацию электронных самокатов. Также в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, попали электродвигатели.

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Разиль Самигуллин