Банк России опубликовал курс валют на 6 апреля
Банк России опубликовал официальный курс валют на субботу, 6 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.
Так, цена юаня не изменилась, доллар понизился в цене на 0,08 копейки, а евро, напротив, подорожал на 0,64. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 12,76 рубля;
- доллар — 92,42 рубля;
- евро — 100,13 рубля.
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