Новости экономики

18:35 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Банк России опубликовал курс валют на 6 апреля

16:17, 05.04.2024

Банк России опубликовал официальный курс валют на субботу, 6 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.

Так, цена юаня не изменилась, доллар понизился в цене на 0,08 копейки, а евро, напротив, подорожал на 0,64. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 12,76 рубля;
  • доллар — 92,42 рубля;
  • евро — 100,13 рубля.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева
Экономика Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть710.2
  • Нижнекамскнефтехим105.75
  • Казаньоргсинтез106.2
  • КАМАЗ185.9
  • Нижнекамскшина80.75
  • Таттелеком1.108