В Казани прошли рейды по местам несанкционированной торговли речной рыбой

Сотрудники Госкомитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам провели проверку мест уличной торговли совместно с Комитетом потребительского рынка Казани и администрациями Вахитовского, Приволжского и Кировского и Московского районов города. В ходе рейда выявили факты продажи речной рыбы на улицах Межлаука и Мавлютова.

— В отношении нарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении по части 2 статьи 3.2 КоАП Республики Татарстан «Нарушение порядка организации уличной торговли», — сообщили в пресс-службе Госкомитета по биологическим ресурсам.

Напомним, ранее в Татарстане стартовал санитарно-экологический двухмесячник, посвященный ликвидации свалок мусора и благоустройству территорий после зимы.



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