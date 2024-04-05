Большинство детей тратят на подготовку к контрольным до двух часов в неделю

Половина опрошенных родителей сообщила, что их дети тратят на подготовку к контрольным до двух часов в неделю. От двух до пяти часов уделяют подготовке 16% опрошенных. 32% родителей сказали, что их дети вовсе не готовятся к срезам знаний, рассказала «Газета.ru».

Исследование онлайн-платформы «Учи.ру» показало, что родители часто переживают за детей перед контрольными работами. Половина опрошенных родителей (48%) волнуются за ребенка накануне проверки знаний.

При этом наиболее распространенная причина стресса у детей — это страх перед самим тестированием. Об этом сообщили 36% респондентов. Почти треть (30%) родителей беспокоятся, что ребенок может получить плохую оценку за контрольную. Еще четверть респондентов (25%) считают, что дети уделяют недостаточно времени подготовке к срезам знаний, и это вызывает беспокойство.

Напомним, сегодня опубликовали проект расписания ЕГЭ-2024 с учетом дней для пересдачи. Теперь у детей будет попытка повторной сдачи итогового экзамена — отличная возможность успокоить свои нервы из-за страха, что подметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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