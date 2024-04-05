Количество ИТ-специалистов в России увеличилось на 13%

По данным Росстата, отрасль информационных технологий в России продолжает активно развиваться. За прошлый год количество ИТ-специалистов увеличилось на 13% и достигло 857 тысяч человек.

Экономические показатели ИТ-отрасли демонстрируют двузначные темпы роста, следует из заявления Минцифры. Объем отгрузки собственной продукции и услуг в 2023 году вырос более чем на 30% и достиг 3 трлн рублей. Средняя зарплата по ИТ-отрасли увеличилась на 13%.

ИТ-специалисты пользуются мерами государственной поддержки. С мая 2022 года выдано более 50 тысяч ипотечных кредитов в рамках программы ИТ-ипотеки. Общий объем кредитов должен составить 700 млрд рублей. Программу досрочно продлили, чтобы увеличить количество участников.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга назвал топ-5 инженерно-технических специальностей, приоритетных для государства. Сфера IT заняла 4-е место. Именно для специалистов из этого рейтинга выделят больше всего бюджетных мест в вузах России.

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Рената Валеева