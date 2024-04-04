Прожиточный минимум в России вырос почти на 40%

Фото: Динар Фатыхов

С 2020 года прожиточный минимум в среднем по России вырос на 36,7%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Это на 6,4% больше уровня инфляции за тот же период.

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года увеличили на 18,5% до 19 242 рублей. Эти меры направлены на повышение уровня жизни населения, рассказали ТАСС.

Напомним, каждому третьему сотруднику обрабатывающего производства в России задолжали зарплату — «Реальное время» выяснило, что наибольшая задолженность зарплат в России приходится на обрабатывающие производства (36,0%), водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизацию отходов, а также ликвидацию загрязнений (25,6%), добычу полезных ископаемых (14,5%) и строительство (8,1%).

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».