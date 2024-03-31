Каждому третьему сотруднику обрабатывающего производства в России задолжали зарплату

«Реальное время» выяснило, что наибольшая задолженность зарплат в России приходится на обрабатывающие производства (36,0%), водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизацию отходов, а также ликвидацию загрязнений (25,6%), добычу полезных ископаемых (14,5%) и строительство (8,1%). Об этом свидетельствует статистика «Росстата» по видам экономической деятельности.

Также невыплаты зарплат были зафиксированы в сферах управления недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (3,9%), транспорта (3,9%), сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовки (3,4%), научных исследований и разработок (2,6%), обеспечения электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха (1,4%) и образования (0,5%).

Однако доля работников организаций, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, на 1 марта составила менее 1%. При этом, по последним данным, на 1 марта 2024 года суммарная задолженность по заработной плате составила 433,5 млн рублей. По сравнению с 1 марта прошлого года наблюдается снижение задолженности на 43,7%, или 337,1 млн рублей.

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Олег Исаков