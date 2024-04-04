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Банк России опубликовал курс валют на 5 апреля

16:25, 04.04.2024

Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 5 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль стабилизировался.

Так, цена юаня не изменилась, доллар понизился в цене на 0,08 копейки, а евро, напротив, подорожал на 0,64. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 12,71 рубля;
  • доллар — 92,31 рубля;
  • евро — 100,07 рубля.

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Разиль Самигуллин
Экономика

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