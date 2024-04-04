Минниханов обсудил сотрудничество с генпрокурором Узбекистана

Рустам Минниханов провел встречу с генеральным прокурором Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым. В рамках встречи обсуждались вопросы укрепления сотрудничества между Татарстаном и Узбекистаном.

Рустам Минниханов подчеркнул, что Узбекистан является одним из ведущих внешнеэкономических партнеров Татарстана. Регионы активно развивают сотрудничество в таких областях, как образование, наука, культура, туризм и спорт.

Раис Татарстана также отметил заинтересованность в дальнейшем укреплении дружеских отношений с Узбекистаном по всем направлениям. пресс-служба Раиса РТ

В рамках визита делегации генеральной прокуратуры Узбекистана в Казань обсуждались вопросы применения системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», а также организации контроля в сфере управления жилым фондом. Гости посетят ИТ-парк им. Башира Рамеева и фиджитал-центр «Казань» на базе Поволжского университета спорта и туризма.

Встреча прошла в казанском Кремле. В мероприятии приняли участие заместитель генерального прокурора России Николай Шишкин и прокурор Татарстана Альберт Суяргулов.

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Рената Валеева