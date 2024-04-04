Раис Татарстана заявил о повышенном интересе Украины к объектам республики

В представительском корпусе казанского Кремля состоялось заседание антитеррористической комиссии Республики Татарстан под руководством раиса республики Рустама Минниханова. В заседании также принял участие Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

Одним из основных вопросов повестки стало усиление мер антитеррористической защиты на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах на территории Республики Татарстан. Рустам Минниханов отметил, что в настоящее время украинские спецслужбы проявляют повышенный интерес к объектам транспортной инфраструктуры и промышленным предприятиям на территории всей Российской Федерации, включая Татарстан.

Также раис подчеркнул, что для совершения террористических актов в сети интернет активно вербуются молодые люди. Он призвал к общей максимальной мобилизации и координации сил, а также к оценке состояния антитеррористической защищенности республиканских объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства и выработке мер по ее совершенствованию.

Напомним, вчера глава Татарстана заявил, что «никто не сможет защитить нас, кроме нас самих», прокомментировав недавнюю атаку беспилотников на производственные объекты в Нижнекамске и ОЭЗ «Алабуга». В результате нападения БПЛА пострадали 14 человек.

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Олег Исаков