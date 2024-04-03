Банк России сократит продажи валюты на рынке до 600 млн рублей в день

Банк России сообщил, что сократит продажи валюты на рынке с 5 апреля по 7 мая до 600 миллионов рублей в день. Об этом рассказали «Ведомости».

Причиной такого решения стал рост нефтегазовых доходов по итогам марта, а также увеличение покупок валюты в рамках бюджетного правила. Банк России продает валюту на сумму 11,8 млрд рублей в сутки, а бюджетное правило обязывает покупать ее на 11,2 млрд рублей. Таким образом, объем чистых продаж валюты на внутреннем рынке составит эквивалент 600 млн рублей.

Ведомство прогнозирует, что в апреле 2024 года ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета составит 128,3 млрд рублей. По итогам марта суммарное отклонение фактически полученных доходов от прогноза Минфина составило 107 млрд рублей.

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