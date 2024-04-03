В Казани отреставрируют «дом с подсолнухами»

В Казани планируют отреставрировать комплекс доходного дома Ивана Сурина, расположенный по адресу: улица Горького, 26. Это здание, известное как «дом с подсолнухами», имеет статус объекта культурного наследия (ОКН) республиканского значения.

Проект реставрации получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. В доме укрепят и отремонтируют кирпичную кладку, отреставрируют фасады здания и восстановят архитектурные элементы по сохранившимся материалам. Также отштукатурят стены и произведут отделку внутренних помещений.

Кроме того, в доме планируется восстановить декоративную лепнину в интерьерах, отреставрировать двери и лестницы. Здание покрасят в соответствии с цветовыми решениями фасадов и интерьеров, установят подсветку и благоустроят двор. Здание было построено в 1866 году, но затем неоднократно перестраивалось. Свой нынешний вид оно получило в 1912-м, когда Иван Сурин купил его и перестроил по проекту архитектора Василия Трифонова.

Предметом охраны считается структура замкнутого прямоугольного двора, оформление интерьеров, где часто используются элементы в виде подсолнухов (ограждения, парадная лестница), композиция симметричного главного фасада с ризалитами и другие объекты.

Напомним, башня Сююмбике в Казани будет отреставрирована к саммиту глав государств БРИКС. Проект реставрации разрабатывает ГУП «Татинвестгражданпроект» — специалисты дорабатывают проектную документацию.

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Разиль Самигуллин