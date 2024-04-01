Татарстанцы завоевали пять золотых медалей на Всероссийских соревнованиях по вольной борьбе

С 29 по 30 марта в Казани прошли Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди мужчин «Татарстан-мастерс». Соревнования были приурочены к 80-летию мастера спорта СССР международного класса Виктора Федоровича Маркелова.

В соревнованиях приняли участие более ста спортсменов из 24 регионов России. Несмотря на подготовку к чемпионату России, спортсмены приехали, чтобы показать свои навыки и побороться за медали.

Татарстанские борцы завоевали золото в пяти весовых категориях из десяти возможных. Победителями соревнований стали: Тельман Оруджов (57 кг), Демьян Макаров (65 кг), Даниил Астафьев (70 кг), Адам Бартиханов (86 кг), Бекзот Рахимов (92 кг). Также спортсмены из Татарстана завоевали четыре серебряные и семь бронзовых наград.

Ранее в Казани, с 18 по 22 марта, прошли Всероссийские соревнования по прыжкам в воду «Золотой Барс». В них приняли участие 120 спортсменов из восьми регионов России. Разыграно было 34 комплекта наград.

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Разиль Самигуллин