Челнинское «Школьное питание» удвоило прибыль в 2023 году

ООО «Школьное питание» в 2023 году нарастило чистую прибыль по РСБУ на 137%, до 121,6 млн рублей, выяснило «Реальное время» из финансовой отчетности компании.

Выручка выросла на 15%, до 1,3 млрд рублей, себестоимость продаж — на 11%, до 1,5 млрд рублей.

Существенное влияние ни финансовый результат ООО «Школьное питание» оказала прибыль от продажи: она составили 130,3 млн рублей, что в 3,8 раза больше, чем год назад.

Также стоит отметить, что объем долгосрочных обязательств компании на конец отчетного периода оценивался в 12,5 млн рублей (на конец 2022 года — 3,3 млн рублей). Это почти в 4 раза больше, чем в прошлом году. Краткосрочные обязательства составили 156,9 млн рублей (против 144,7 млн рублей в 2022 году).



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Рената Валеева