Чистая прибыль Казанского гипсового завода выросла в 26 раз за 2023 год

Фото: Реальное время

ООО «Казанский гипсовый завод» в 2023 году поднял чистую прибыль в 26 раз. В 2023 году ее показатель составил 5 137 000 рублей — это на 2575% больше, чем годом ранее — тогда на заводе она вышла лишь 192 тысячи рублей (все показатели приводятся после вычета налога на прибыль). Об этом «Реальное время» выяснило из финансовой отчетности компании.

Кроме того, за прошедший год выросла и выручка завода на 36,29% — с 132 миллион в 2022 до 179,9 млн в 2023 году. При этом себестоимость продаж гипсового производства составила 173 237 000 рублей, что на 30,86% больше, чем в 2022 году.

Объем краткосрочных обязательств компании за минувший год вырос на 50,88% — до 96,7 миллиона рублей, что выше показателя 2022 года на 32,6 миллиона. На спад пошла дебиторская задолженность завода. За 2023 год ее сумма снизилась на 42,26% — до 4 437 000 миллионов рублей. Объем долгосрочных обязательств на протяжении трех лет остается неизменным — всего 1 000 рублей.

Ранее «Реальное время» рассказало, что ООО «Ледел» в 2023 году нарастило чистую прибыль на 98,5%, до 98,4 млн рублей, а их выручка выросла на 5,5% — до 1,3 миллиарда рублей.

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Олег Исаков