Чистая прибыль ООО «Ледел» выросла почти в два раза

Фото: Динар Фатыхов

ООО «Ледел» в 2023 году нарастило чистую прибыль на 98,5%, до 98,4 млн рублей, выяснило «Реальное время» из финансовой отчетности компании.

Выручка выросла на 5,5%, до 1,3 млрд рублей, себестоимость продаж — почти на 11%, до 824,4 млн рублей. Однако валовая прибыль стала меньше на 2,5% и достигла 471,8 млн рублей (в 2022 году — 484,1 млн рублей).

Объем краткосрочных обязательств компании на конец отчетного периода возрос почти в 2 раза — с 221,4 до 413,7 млн рублей. Существенного роста достигли заемные средства «Ледела». Так, прирост составил 566% (138,8 млн рублей, по сравнению с 20,8 в 2022 году). Объем долгосрочных обязательств компании на конец отчетного периода оценивался в 12,1 млн рублей (на конец 2022 года — 71,3 млн рублей).



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Рената Валеева