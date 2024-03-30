Рустам Минниханов: «Села должны быть обеспечены продовольствием и медикаментами»

Высота снежного покрова и запасы влаги превышают норму в полтора — два раза. Рустам Минниханов отметил, на реках появляются промоины, на некоторых поднялся уровень воды. В ближайшие дни температура резко повысится, плюс будет и в ночное время — это приведет к активному снеготаянию. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Обстановка ожидается напряженной. Максимальный уровень воды на реках ожидается выше нормальных значений — от 16 и до 70 см, — заявил раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

По республике опасность затопления представляют десять рек в 18 муниципальных районах: Кубня — в Кайбицком и Зеленодольском [районах], Карла — в Буинском, Берсут — в Мамадышском, Малый Черемшан, Казанка, Шишма, Урюм, Берля, Ик. В зоне подтопления могут оказаться 32 населенных пункта. Порядка тысячи человек в разных районах паводок может отрезать от прямого транспортного сообщения.

— Эти села должны быть обеспечены необходимым запасом продовольствия и медикаментов, бесперебойной связью и запасом электро- и газоснабжения, а также аварийно-спасательным инвентарем, — отметил Минниханов.

О готовности к ледоходу доложил глава Минтранса — на региональных дорогах более тысячи мостов — все готовы к паводку. Прочищены 13 тысяч труб.

— Все людские и материальные ресурсы подготовлены. На круглосуточное дежурство перешли. Понятно, что обязательно будут и чрезвычайные ситуации. Наша задача — вовремя отреагировать, — заявил глава Минтранса Фарит Ханифов.

Со 2го апреля в 14 районах проведут подрыв льда на больших реках. Важно предупредить жителей, — отметил раис республики.

— Обращаю внимание глав районов на необходимость оказания всестороннего содействия подразделениям МЧС при проведении мероприятий, а также информирования населения о предстоящих работах. Это обязательно, — дополнил Рустам Минниханов.

Тревогу вызывают регионы с плотной застройкой, в основном в пригороде. Учитывая прошедшую зиму, паводок может повториться, как это было в 2022-м или в 2018 годах. Тогда татарстанцам понадобились не только резиновые сапоги, но и лодки. Всем ответственным службам Рустам Минниханов поручил перейти на круглосуточный режим работы.

— Главам городов и районов, министерств ЖКХ и архитектуры, министерству транспорта, дорожного хозяйства и МЧС следует организовать круглосуточное дежурство аварийно-спасательных бригад, а также дорожных и коммунальных служб, — подытожил глава республики.

Также Раис поручил обеспечить запасы материалов для возведения временных дамб, с возможностью их быстрой доставки к месту затопления.

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Олег Исаков