В Казани стартовал международный форум по энергетике

В Казани стартовал Татарстанский международный форум, посвященный энергетике и ресурсоэффективности. На мероприятии обсудят обеспечение технологического суверенитета в этой сфере.

Замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов заявил, что развитие энергетики сегодня тесно связано с обеспечением технологического суверенитета. По его словам, объем производства вырос на треть, используется 80% отечественного оборудования, около 15% произведенной продукции отправляется на экспорт.

Как отметил замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс, сейчас важно спланировать энергетику, и форум станет площадкой для обмена мнениями. В работе форума принимают участие 87 компаний из 17 регионов России, а также из стран СНГ.

Напомним, 26—27 марта в Казани прошел форум «Газохимия PRO». Это мероприятие нового формата, на котором освещались различные технологии подготовки природного газа и его переработки в более ценные продукты нефтехимии, химии и топлив. Большое внимание было уделено вопросам импортозамещения в области оборудования, технологий и катализаторов.

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Разиль Самигуллин