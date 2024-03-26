Международный форум "Газохимия PRO"

26-27 марта в Казани пройдет форум «Газохимия PRO». Это мероприятие нового формата, на котором будут освещены различные технологии подготовки природного газа и его переработки в более ценные продукты нефтехимии, химии и топлив. Большое внимание будет уделено вопросам импортозамещения в области оборудования, технологий и катализаторов.
Ключевые темы форума:
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