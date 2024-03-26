26 мар 2024

Международный форум "Газохимия PRO"

Международный форум

26-27 марта в Казани пройдет форум «Газохимия PRO». Это мероприятие нового формата, на котором будут освещены различные технологии подготовки природного газа и его переработки в более ценные продукты нефтехимии, химии и топлив. Большое внимание будет уделено вопросам импортозамещения в области оборудования, технологий и катализаторов.

Ключевые темы форума:

  • Обзор рынка газа и химической продукции
  • Основные тренды в монетизации природного газа: метанол, аммиак и продукты их дальнейшего передела
  • Водород: технологии и перспективы
  • Очистка и подготовка природного газа
  • Развитие среднетоннажной и малотоннажной химии
  • Работа с ЕРС-подрядчиками, проектирование и закупки
  • Импортозамещение в статическом (теплообменники, реакторы синтеза, печи, горелки и др.) и динамическом оборудовании (компрессоры, насосы, сепараторы, мешалки и тд.)
  • Реинжиниринг и ремонт оборудования
  • Катализаторы, адсорбенты, вспомогательные материалы
  • Экологические аспекты производства
  • Водоподготовка
  • Логистика: выстраивание новых логистических цепочек для сбыта готовой продукции и транспортировки оборудования.

Календарь

Все мероприятия