Доля ипотеки на срок больше 25 лет выросла до 57%

Банк России проанализировал данные о розничном кредитовании за второе полугодие 2023 года и выявил ряд тенденций. Одна из них — увеличение доли ипотечных кредитов на срок более 25 лет. Теперь она составляет 57%. При этом 15% ипотечных кредитов было выдано на срок более 30 лет. Это говорит о том, что люди берут ипотеку на более длительный срок, чем раньше.

Кроме того, растет число людей, у которых помимо ипотеки есть еще хотя бы один потребительский кредит. За 2023 год их количество выросло на 1,1 миллиона человек. Чтобы ограничить риски долговой нагрузки в ипотеке, Банк России повысил макропруденциальные надбавки с 1 марта 2024 года.

Также увеличивается возраст заемщика на момент выплаты кредита. 42% ипотеки, выданной во втором полугодии, будет погашено, когда заемщику исполнится больше 65 лет. Это может быть связано с тем, что люди стали более ответственно подходить к планированию своих финансовых обязательств.

Доля ипотеки, где заемщики могли внести первоначальный взнос за счет потребительского кредита, остается умеренной и равна 6,3%. Это говорит о стабильности этого сегмента рынка. В необеспеченном потребительском кредитовании макропруденциальные лимиты работают эффективно. Число заемщиков по кредитам наличными перестало расти и составило 24 миллиона человек. Снизился средний размер кредита.

Все больше граждан пользуются кредитными картами, их количество превысило 27 миллионов человек. По расчетам Банка России, лимиты и надбавки постепенно позволят ограничить риски чрезмерной долговой нагрузки граждан.

Напомним, на последнем заседании Банка России приняли решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Это было сделано с учетом данных после февральского решения по ключевой ставке и оценки развития ситуации относительно февральского прогноза Банка России.

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Разиль Самигуллин