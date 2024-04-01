ЦБ назвал укрепление рубля основным условием снижения ключевой ставки

На последнем заседании Банка России приняли решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Это было сделано с учетом данных после февральского решения по ключевой ставке и оценки развития ситуации относительно февральского прогноза Банка России.

Основными аргументами в пользу сохранения ключевой ставки на прежнем уровне стали следующие факторы:

текущая инфляция остается высокой, показатели устойчивой инфляции сохраняются в диапазоне 6—7% с.к.г. (с сезонной корректировкой в годовом выражении);

динамика потребления и необеспеченного потребительского кредитования стала неожиданностью за прошедший период;

значительный рост доходов позволяет населению одновременно сберегать и тратить больше, что может усиливать инерцию инфляции.

— Денежно-кредитные условия еще не полностью адаптировались к предыдущим повышениям ключевой ставки. Ожидается, что подстройка объемов кредитования продолжится в ближайшие месяцы. Ужесточение денежно-кредитных условий будет происходить за счет роста реальных процентных ставок, — следует из резюме Центробанка.

Сохранение уровня ключевой ставки позволит обеспечить необходимую жесткость денежно-кредитных условий для возвращения инфляции к цели в 2024 году.

— Существуют риски от преждевременного снижения ключевой ставки, которые могут привести к дальнейшему росту спроса и инфляции. Опыт других стран показывает, что слишком раннее снижение ставок ведет ко второй волне инфляции, справиться с которой еще сложнее, чем с первой, — добавили эксперты.

Участники обсуждения также обсудили сигнал о будущей траектории ключевой ставки и пришли к единогласному мнению о необходимости сохранения указания на продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

— Инфляция, особенно ее устойчивая часть, складывается ниже уровней, которые наблюдались при повышении ключевой ставки до 16% годовых в декабре 2023 года. При продолжении дезинфляционных тенденций и дальнейшего снижения инфляционных ожиданий это открывает пространство для снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, — подытожили участники обсуждения ключевой ставки РФ.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Олег Исаков